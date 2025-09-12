PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Person: Wo ist Lea Z.?

Nordhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit dem 11.09.2025 vermissten Lea Z. können eingestellt werden. Die Vermisste konnte nach einem Hinweis wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Diebe plündern Spendenbox eines Tierheims

    Nordhausen (ots) - Nach einem Diebstahl, der sich in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei im Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge entnahmen bislang unbekannte Täter am Freitag, kurz nach 6 Uhr, Futterspenden aus der Spendenbox des Tierheims An der Alten Schäferei. Der Wert der erbeuteten Futterspenden ist gegenwärtig noch unklar. Der oder die unbekannten Täter ergriffen nach der Tat die Flucht. Hat jemand ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr

    Wiesenfeld (ots) - Im Eichsfeld befuhr ein Autofahrer am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, die Landstraße 1003 aus Richtung Rüstungen kommend in Richtung Wiesenfeld, als er mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:49

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

    Breitenbach (ots) - Bereits am Mittwoch berichtete die Polizei über ein Sexualdelikt, welches sich im Eichsfeldkreis ereignete. Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6115202 Die Geschädigte war am Mittwoch, zwischen 5.35 Uhr und 5.52 Uhr, mit einem E-Scooter auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen den Ortslagen Worbis und Leinefelde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren