Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Person: Wo ist Lea Z.?

Nordhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit dem 11.09.2025 vermissten Lea Z. können eingestellt werden. Die Vermisste konnte nach einem Hinweis wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell