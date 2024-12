Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Drove - Zeugen gesucht

Kreuzau (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 11.12.2024, ab 12:00 Uhr, und Donnerstag, dem 12. 12.2024, 08:00 Uhr, kam es in Drove zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Im Kommweg wurden vier Fahrzeuge aufgebrochen und durchsucht. Dabei entwendeten die Täter Bargeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags aus zwei Geldbörsen sowie Münzgeld aus einer Mittelkonsole. In einem Fall blieb es beim Durchwühlen des Fahrzeugs ohne Diebesgut. Im gleichen Zeitraum wurde in der Straße "Am Sandberg" ebenfalls ein Pkw aufgebrochen. Hier stahlen die Täter eine Geldbörse aus der Mittelkonsole. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Um Ihr Fahrzeug vor Einbrüchen zu schützen, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Lassen Sie keine Geldbörsen, Taschen, technische Geräte oder andere Wertgegenstände im Auto liegen - weder sichtbar noch versteckt. Achten Sie darauf, dass alle Türen und Fenster verschlossen sind, auch bei kurzer Abwesenheit. Stellen Sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, an gut beleuchteten und frequentierten Orten ab. Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei.

