Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Detmold-Remmighausen. Auto-Dieb gestellt.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (09.09.2025) gegen 22 Uhr wurde der Polizei ein Auto-Diebstahl aus Schieder-Schwalenberg gemeldet. Ein Unbekannter stieg auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße Domäne in einen unverschlossenen Volvo XC 90 und fuhr mit diesem davon. Kurz darauf konnte der Dieb in der Hornschen Straße in Detmold festgestellt werden. Unterwegs war er durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Der 43-Jährige hinter dem Steuer des gestohlenen Wagens stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Alkoholvortest schlug an. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Auch eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

