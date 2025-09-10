POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Pedelec-Fahrer stürzt.
Lippe (ots)
Auf der Hiddeser Straße ereignete sich am Dienstagmittag (09.09.2025) gegen 13 Uhr ein Alleinunfall eines 75-jährigen Radfahrers. Der Mann aus Detmold fuhr auf seinem Pedelec in Richtung Heidenoldendorfer Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe eines Friedhofes stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Zeugen kümmerten sich um den Verletzten und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte übernahmen und ihn ins Klinikum brachten.
