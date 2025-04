Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach verfassungsfeindlichen Schmierereien in Wismar

Wismar (ots)

Am 7. April 2025 erhielt die Polizeiinspektion Wismar einen Hinweis auf ein verfassungsfeindliches Symbol, das mit Farbe auf einer Litfaßsäule in der Lübschen Straße angebracht worden war. Am heutigen Morgen wurde ein weiteres, ähnliches Symbol an einem Verkehrsspiegel in der Rostocker Straße festgestellt.

In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole aufgenommen. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

