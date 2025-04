Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter nach Motorraddiebstahl auf frischer Tat gestellt und in Haft

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags, dem 04.04.2025, gegen 03:30 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Hinweisgeber bei der Polizei und teilte mit, dass er beobachten könne, wie drei Personen in der Neustrelitzer Straße in Rostock- Lichtenhagen ein Motorrad entwenden sollen. Zudem gab der Zeuge an, dass die Tatverdächtigen mit einem Toyota unterwegs seien.

Sofort eingesetzte Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen begaben sich umgehend zum Tatort. Im Nahbereich, auf einem Parkplatz, konnten zwei der drei beschriebenen Tatverdächtigen samt des zuvor entwendeten Motorrads sowie des benutzten Pkw gestellt werden. Einer der beiden hatte sich in einem nahegelegenen Gebüsch versteckt. Der dritte Tatverdächtige hatte sich entfernt. Bei den festgestellten Tatverdächtigen handelt es sich um zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 28 und 35 Jahren. Beide sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Am und um das Fahrzeug herum konnten durch die Beamten mehrere Tatmittel sichergestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass auch der mitgeführte Pkw als gestohlen gemeldet war und mit entwendeten Kennzeichen geführt wurde. Keiner der beiden Männer war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass sie zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei der Durchsuchung des 28-jährigen Tatverdächtigen konnte eine ebenfalls als gestohlen gemeldete Geldbörse sowie ein entwendeter Führerschein aufgefunden werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurden beide Männer festgenommen und am Freitagnachmittag einem Haftrichter des Amtsgericht Rostock vorgeführt. Dieser ordnete beim 28-Jährigen Untersuchungshaft an. Eine zuvor ausgesprochene Bewährung des 35-Jährigen wurde widerrufen, so dass dieser in Sicherungshaft genommen wurde. Die Beschuldigten wurden im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur flüchtigen dritten Person sowie zu möglichen weiteren Straftaten, dauern an.

