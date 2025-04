POL-HRO: Rotlichtverstoß führt zu Unfall auf der B321

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags, dem 04.04.2025, gegen 03:30 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Hinweisgeber bei der Polizei und teilte mit, dass er beobachten könne, wie drei Personen in der Neustrelitzer Straße in Rostock- Lichtenhagen ein Motorrad entwenden sollen. Zudem gab der Zeuge an, dass die Tatverdächtigen mit einem ...

