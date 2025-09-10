Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bewohnerin von falschem Handwerker bestohlen.

Lippe (ots)

In der Friedrich-Petri-Straße kam es am Dienstagmittag (09.09.2025) gegen 13 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Ein Unbekannter gab sich an der Haustür einer 91-Jährigen als Handwerker aus und verschaffte sich wegen eines angeblichen Wasserschadens Zutritt in ihre Wohnung. Er lenkte die Bewohnerin ab, um Bargeld und Schmuck aus den Räumlichkeiten zu entwenden und entfernte sich anschließend. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Straße bemerkt haben und Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

