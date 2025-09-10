PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Ladestationen für E-Autos angegangen.

Lippe (ots)

In der Siemensstraße wurden am Montagnachmittag (08.09.2025) gegen 14.30 Uhr zwei Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge auf dem Gelände des Toom-Baumarktes beschädigt. Die unbekannten Diebe trennten vier Ladeschläuche ab und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

