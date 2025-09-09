Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Exterschen Straße brachen bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag (04. - 08.09.2025) in ein Einfamilienhaus ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Einbrecher flüchteten vermutlich durch die Terrassentür aus dem Wohnhaus. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell