POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Ampel geklaut.

Lippe (ots)

Unbekannte schraubten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06./07.09.2025) eine Lichtzeichenanlage für Fußgänger im Wert von geschätzt 1000 Euro von der Ampelanlage an der Kreuzung der Schötmarschen Straße/Sylbacher Straße ab. Um 1:16 Uhr ging eine Störungsmeldung zu der Anlage ein.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

