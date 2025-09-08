POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Ampel geklaut.
Lippe (ots)
Unbekannte schraubten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06./07.09.2025) eine Lichtzeichenanlage für Fußgänger im Wert von geschätzt 1000 Euro von der Ampelanlage an der Kreuzung der Schötmarschen Straße/Sylbacher Straße ab. Um 1:16 Uhr ging eine Störungsmeldung zu der Anlage ein.
Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
