POL-LIP: Kalletal - Gullideckel ausgehoben

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag hoben in Kalletal - Westorf an der Westorfer Straße bislang unbekannte Täter zwei Gullideckel aus ihren Verankerungen und ließen sie im unmittelbaren Nahbereich liegen. Glücklicherweise fuhr kein Fahrzeugführer in die entstandenen Öffnungen. Solche Taten sind keine "Dumme Jungenstreiche"! Neben möglichen erheblichen Sachschäden, die beim Durchfahren eines geöffneten Gullischachtes an Fahrzeugen entstehen können, stellen diese Öffnungen in der Fahrbahn für Zweiradfahrer eine lebensgefährliche oder sogar tödliche Gefahr dar. Daher wurde auch ein Strafverfahren wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

