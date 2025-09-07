PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Gullideckel ausgehoben

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag hoben in Kalletal - Westorf an der Westorfer Straße bislang unbekannte Täter zwei Gullideckel aus ihren Verankerungen und ließen sie im unmittelbaren Nahbereich liegen. Glücklicherweise fuhr kein Fahrzeugführer in die entstandenen Öffnungen. Solche Taten sind keine "Dumme Jungenstreiche"! Neben möglichen erheblichen Sachschäden, die beim Durchfahren eines geöffneten Gullischachtes an Fahrzeugen entstehen können, stellen diese Öffnungen in der Fahrbahn für Zweiradfahrer eine lebensgefährliche oder sogar tödliche Gefahr dar. Daher wurde auch ein Strafverfahren wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 10:57

    POL-LIP: Lage - Reifen zerstochen

    Lippe (ots) - (LW) In der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr bis Samstag, 06.00 Uhr wurden in der Bussardstraße an insgesamt sieben Pkw zum Teil ein oder auch mehrere Reifen zerstochen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bussardweg gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:55

    POL-LIP: Augustdorf - Zeugen nach Unfall gesucht

    Lippe (ots) - (LW) Wie die Polizei Detmold erst am späten Samstagmorgen erfuhr, ereignete sich in der Nacht zu Samstag gegen 02.00 Uhr im Mergelweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrer verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 48-jähriger Mann aus Augustdorf mit seinem Fahrrad den Mergelweg und prallte aus bislang nicht geklärter Ursache in einem Kurvenbereich gegen einen geparkten Pkw. Der ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:52

    POL-LIP: Leopoldshöhe - Täter bei Einbruchsversuch überrascht

    Lippe (ots) - (LW) Am Freitagmorgen gegen 11.45 Uhr überraschte ein Hausbewohner an der Bachstraße eine unbekannte Person, die sich offenbar an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu schaffen machte. Als die Person den 63-jährigen Hausbewohner erblickte, flüchtete sie vom Tatort. Bei einer genaueren Nachschau wurde festgestellt, dass die Person offensichtlich versucht hatte, mit einem Werkzeug sowohl ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren