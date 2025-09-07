Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Zeugen nach Unfall gesucht

Lippe (ots)

(LW) Wie die Polizei Detmold erst am späten Samstagmorgen erfuhr, ereignete sich in der Nacht zu Samstag gegen 02.00 Uhr im Mergelweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrer verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 48-jähriger Mann aus Augustdorf mit seinem Fahrrad den Mergelweg und prallte aus bislang nicht geklärter Ursache in einem Kurvenbereich gegen einen geparkten Pkw. Der Radfahrer stürzte zu Boden und erlitt dabei diverse Verletzungen, die den Transport mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Klinikum erforderlich machten. An dem Pkw und dem Fahrrad entstanden Sachschäden. Zeugen, die eventuell den Unfall beobachtet haben oder denen zur Unfallzeit auf dem Mergelweg ein Radfahrer aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

