Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schmuck entwendet

Lippe (ots)

LW) Am Samstag, in der Zeit zwischen 08.00 und 15.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein offenes Fenster in eine Wohnung in der Stauteichstraße ein und durchsuchten diese. Mit diversen Uhren und einem Armband flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Zeugen, die im Bereich der Stauteichstraße zwischen den Einmündungen "Am Steinbrink" und "Akazienstraße" im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

