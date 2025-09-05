Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Leipzig. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Jugendlicher in Leipzig angetroffen.

Lippe (ots)

Der 17-Jährige aus Lemgo konnte am Freitag wohlbehalten durch die Polizei in Leipzig angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach ihm und bittet darum veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Teenagers zu löschen.

