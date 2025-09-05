POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Graffiti an Schule.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag (03./04.09.2025) beschmierten Unbekannte eine Hauswand der Grundschule in der Kirchheider Straße mit Graffiti. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu Tatverdächtigen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.
