POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. 9-Jährige verletzt - E-Scooter-Fahrerin gesucht.

In der Ahmser Straße wurde eine 9-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstag (04.09.2025) gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen auf der Straße Am Ellernholz in Fahrtrichtung Ahmser Straße und übersah an der Kreuzung die von rechts kommenden bevorrechtigte E-Scooter-Fahrerin. Die beiden stießen zusammen und das Mädchen stürzte. Die unbekannte E-Scooter-Fahrerin erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes und fuhr dann weiter. Sie wird folgendermaßen beschrieben: im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, schlank, zwischen 1,70 und 1,80 m groß.

Das Verkehrskommissariat bittet die E-Scooter-Fahrerin sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin geben können, melden sich bitte.

Die Polizei rät: Sobald ein Kind in den Unfall verwickelt ist oder es Verletzte gibt, sollten Sie immer die Polizei rufen, so dass Sie nicht unbeabsichtigt eine Verkehrsunfallflucht begehen! Kinder gelten nicht als feststellungsbereite Personen: Selbst, wenn das Kind Ihnen gegenüber behauptet nicht verletzt zu sein, kann es passieren, dass Erziehungsberechtigte im Nachhinein Verletzungen feststellen und den Vorfall bei der Polizei anzeigen. Mehr Informationen zum richtigen Verhalten nach Verkehrsunfällen finden Sie hier: https://lippe.polizei.nrw/artikel/melden-statt-fluechten-was-nach-einem-verkehrsunfall-zu-tun-ist

