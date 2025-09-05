Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Bellenberg. Diebe unterwegs - Mehrere Eigentumsdelikte angezeigt.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag (03./04.09.2025) kam es zu mehreren Eigentumsdelikten in Bellenberg.

In der Straße Meierberg drangen Einbrecher am Donnerstag (04.09.2025) zwischen 7 und 17 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Sie beschädigten eine Tür. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

In der Straße Hoher Weg stahlen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen grauen VW Tiguan älteren Modells im Wert von geschätzt 12 000 Euro von einem Hof.

In der gleichen Nacht gingen Unbekannte zudem mehrere geparkte Fahrzeuge in Bellenberg an. Der Polizei wurden fünf Diebstähle aus Pkw in den Straßen Meierberg, Hoher Weg und Himmelskamp angezeigt. Dabei wurde ein Mobiltelefon und in mehreren Fällen Bargeld gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

