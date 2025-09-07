Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Brand eines Mehrfamilienhauses

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.50 Uhr meldete ein 18-jähriger Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gerichtsstraße über Notruf, dass es zu einem Brandausbruch im Obergeschoss des Hauses gekommen sei. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen das Obergeschoß und das Dachgeschoss bereits in Flammen. Der Mitteiler hatte mit seiner Familie (38 J. und 14 J.) das Haus bereits verlassen und teilte mit, dass er zuvor noch im Obergeschoss gewesen sei, um die dort wohnende siebenköpfige Familie (5 bis 41 J.) zu warnen. Er habe aber niemanden antreffen können. Durch die Feuerwehr wurden unverzüglich Lösch- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Das Ober- als auch das Dachgeschoss brannten jedoch vollständig aus. Ein Betreten des Hauses ist derzeit aus statischen Gründen nicht möglich. Die im Erdgeschoss wohnende Familie kam vorerst bei Freunden unter. Die Bewohner eines benachbarten Hauses wurden vorübergehend evakuiert, können aber mittlerweile in ihr Haus zurückkehren. Die Gerichtsstraße ist derzeit für den Fahrzeugverkehr zwischen der Hellmeyerstraße und der Langen Straße gesperrt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell