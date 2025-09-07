Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Täter bei Einbruchsversuch überrascht

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmorgen gegen 11.45 Uhr überraschte ein Hausbewohner an der Bachstraße eine unbekannte Person, die sich offenbar an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu schaffen machte. Als die Person den 63-jährigen Hausbewohner erblickte, flüchtete sie vom Tatort. Bei einer genaueren Nachschau wurde festgestellt, dass die Person offensichtlich versucht hatte, mit einem Werkzeug sowohl ein Fenster als auch die Terrassentür aufzuhebeln. Zeugen, denen zur Tatzeit im Bereich der Bachstraße verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

