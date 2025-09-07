PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Verdächtige Person beobachtet

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr erhielt der 65-jährige Besitzer eines Hauses im Landerweg auf seinem Handy die Mitteilung seiner Videoüberwachung über verdächtige Bewegungen an seinem Haus. Die Videoüberwachung registrierte eine Person, die offensichtlich in die Fenster des Hauses schaute und auch dieverse Kellerschachtabdeckungen anhob und eventuelle Einstiegsmöglichkeiten ins Haus prüfte. Dabei entstand auch ein Schaden an einer der Scheiben. Ohne jedoch in das Haus einzusteigen entfernte sich die Person im Anschluss. Von einem versuchten Einbruch ist aber auszugehen. Zeugen, die im Umfeld des Landerwegs am Freitagmorgen verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

