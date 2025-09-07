PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lage - Reifen zerstochen

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr bis Samstag, 06.00 Uhr wurden in der Bussardstraße an insgesamt sieben Pkw zum Teil ein oder auch mehrere Reifen zerstochen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bussardweg gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

