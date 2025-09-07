PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Betrunken gegen Pkw geprallt

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 04.50 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Blomberg mit seinem VW Golf die Externsteiner Straße in Fahrtrichtung Horn. In einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor der Einmündung zur Mittelstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Audi A6, der vorschriftsmäßig am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Durch die Aufprallwucht drehte sich der VW und blieb auf der Externsteiner Straße stark beschädigt stehen. Als die eingesetzten Polizeibeamten an der Unfallstelle erschienen, stellten sie schnell fest, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die unmittelbaren Folgen für den Blomberger. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

