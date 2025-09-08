Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Einbruch in Haus.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 22. August und dem 07. September 2025 in ein Haus in der Straße "Am Freibad" ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Eine Scheibe wurde beschädigt.

Wer in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

