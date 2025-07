Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.07.2025, gegen 14:00 Uhr befuhr eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin den Radweg an der B 34 von Waldshut in Richtung Dogern. Nach Zeugenangaben habe sie während der Fahrt ihre Kopfbedeckung verloren und wollte diese auffangen, weshalb sie zu Fall gekommen sein soll. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

