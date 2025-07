Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Rodungsarbeiten führen zu Heckenbrand

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 23.07.2025, wurde kurz vor 10:30 Uhr eine brennende Hecke an einem Firmengelände in der Stegenbachstraße in March-Buchheim gemeldet.

Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr March gelöscht werden. Ursächlich für das Feuer waren vermutlich Rodungsarbeiten mit Hilfe eines Abflammgerätes. Dabei hatte sich mutmaßlich trockenes Pflanzenmaterial entzündet und anschließend eine angrenzende Hecke in Brand gesetzt.

Der Sachschaden wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell