POL-FR: Efringen-Kirchen: Junge leicht verletzt - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend, 22.07.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Straße "Beim Breitenstein" nach der Bahnunterführung zu einer Körperverletzung, bei der sich ein 10-Jähriger leichte Verletzungen zuzog. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen der 10-Jährige und sein gleichaltriger Cousin auf Fahrrädern in Richtung Industriegebiet unterwegs gewesen sein, vor ihnen soll ein bislang unbekannter Mann gejoggt sein. Als sich die beiden Kinder auf Höhe des Joggers befanden, soll sich der Jogger umgedreht und an den Fahrradlenker sowie den Arm des 10-Jährigen gefasst haben, was einen Sturz des Jungen zur Folge hatte. Überdies soll der Mann den gestürzten Fahrradfahrer angeschrien haben. Auf den wiederum um Hilfe rufenden Jungen soll ein ebenfalls unbekanntes Spaziergängerpärchen den Jogger angesprochen haben, woraufhin dieser dann geflüchtet sein soll. Der unbekannte Jogger wird als circa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, er soll eine blaue kurze Hose, ein schwarzes Shirt sowie Kabelkopfhörer getragen haben. Die Beschreibung des Pärchens lautet: Sowohl die Frau als auch der Mann sollen circa 40 bis 50 Jahre alt sein. Außerdem soll die Frau ein pinkes Shirt getragen haben. Das Pärchen mögen sich bitte mit dem Polizeiposten Kandern in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Jogger geben können. Der Polizeiposten Kandern ist unter der Rufnummer 07626 977800 erreichbar.

