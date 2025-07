Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 23.07.2025, gegen 10:55 Uhr, kam es in der Blansinger Straße zu einem Verkehrsunfall, der einen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro zur Folge hatte. Eine 76-Jährige soll mit ihrem Pkw aus einer Tiefgarage gefahren sein als sie beim Einfahren auf die Blansinger Straße mutmaßlich das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. In der Folge kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Audi, wodurch an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Beamten des Polizeireviers Weil am Rhein kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell