POL-FR: Breisach am Rhein: Alkoholisierte Fahrradfahrerin auf Radweg liegend aufgefunden

Freiburg (ots) - Am Mittwochmittag, 23.07.2025, gegen 12:15 ereignete sich auf dem Rad- und Fußweg in der Carl-Kistner-Straße im Freiburger Stadtteil Haslach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 71 Jahre alte Pedelec-Fahrerin stürzte und sich schwere Verletzungen zu zog. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Frau mit ihrem Elektrofahrrad auf dem Radweg in östliche ...

mehr