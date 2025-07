POL-FR: Jestetten: Unfall mit Omnibus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 21.07.2025, gegen 13:45 Uhr kippte im Laufenburger Rheinweg aus bislang unbekannter Ursache ein Bagger kopfüber in die Baugrube. Der Baggerführer blieb dabei unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht genannt werden. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Christoph Efinger Telefon: 07741 8316-201 ...

