Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Nach Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Auto - Polizei sucht Zeugen

Bredstedt (ots)

Am heutigen Montagmorgen (16.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 74-jährigen Pedelecfahrerin und einer bislang unbekannten Autofahrerin, infolgedessen die Zweiradfahrerin stürzte. Die Polizei sucht jetzt nach der Autofahrerin und Zeugen des Unfalls.

Gegen 08:00 Uhr befuhr die 74-Jährige mit ihrem Pedelec die Osterstraße in Bredstedt in Richtung Markt. Auf Höhe der Hausnummer 46 scherte sodann ein Auto, welches in gleicher Richtung am rechten Fahrbahnrand parkte, auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelecfahrerin stürzte in der Folge. Die Autofahrerin sei nach Angaben der 74-Jährigen kurz ausgestiegen, habe ihr hochgeholfen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Dies sei zunächst bejaht worden und man sei weitergefahren, ohne zuvor Personalien auszutauschen. Im Verlauf der nächsten Stunde stellte die Pedelecfahrerin nachträglich leichte unfallbedingte Verletzungen und Beschädigungen an ihrer Kleidung fest.

Bei dem Auto handelte es sich nach Angaben der 74-Jährigen um einen dunklen PKW mit Nordfriesischem Kennzeichen. Die Fahrerin konnte lediglich wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 Jahre alt - dunkle zusammengebundene Haare

Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und bittet die Unfallverursacherin und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671/4044900 oder unter Bredstedt.PST@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell