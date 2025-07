Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unbekannter Fahrer eines Motorrollers beschädigt mutwillig Spiegel von Pkw - Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.07.2025, gegen 22.30 Uhr, soll ein unbekannter Fahrer eines Motorollers einen 51-jährige Pkw-Fahrer beleidigt haben und mit der Faust gegen den Außenspiegel des Pkws geschlagen haben, wodurch dieser beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer des Motorollers soll auf der Markgrafenstraße aus Richtung Rheinfelden kommen an der Kreuzung zur Jacob-Burckhardt-Straße / Hauptstraße an einen Mercedes-Benz herangetreten sein und habe dessen 51-jährigen Fahrer beleidigt. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte gegen den Außenspiegel des Mercedes geschlagen, welcher dadurch beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer des Motorrollers setzte danach seine Fahrt fort. Zuvor sei der Fahrer des Motorrollers dem Mercedes öfters sehr dicht aufgefahren. An einer wenige Meter entfernten Bushaltestelle soll ein Zeuge die Situation beobachtet haben. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des Motorrollers geben können. Der Motoroller sei schwarz gewesen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ist unter der Rufnummer 07624 98900 erreichbar.

