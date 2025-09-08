PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Auto überschlägt sich.

Lippe (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagabend (07.09.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Pyrmonter Straße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann mit einem VW Polo gegen 22:15 Uhr in Richtung Schieder-Schwalenberg, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Möglicherweise war er mit einem Wildtier kollidiert und hatte daraufhin die Kontrolle verloren. Der Wagen wurde ins Gebüsch geschleudert und überschlug sich.

Ein Ersthelfer entdeckte das verunfallte Auto. Zufällig war auch ein Rettungswagen zur gleichen Zeit auf der Straße unterwegs, so dass der Verletzte rasch Erste Hilfe bekam. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht.

Für die Unfallaufnahme wurde die Straße mit Unterstützung der Feuerwehr gesperrt. Das verletzte Wildtier konnte nicht gefunden werden. Der VW musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

