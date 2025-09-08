Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Harkemissen. Mülltonnen brennen.

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten am Sonntagabend (07.09.2025) kurz nach 18 Uhr zwei Mülltonnen in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Straße Burmeine aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Haus blieb unbeschädigt.

Wer Hinweise auf die Brandursache geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 1, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell