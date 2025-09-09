POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Scheiben an Sporthalle von Grundschule beschädigt.
Lippe (ots)
In der Adolf-Meier-Straße zerstörten bislang Unbekannte zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen (05. - 08.09.2025) mehrere Fenster an der Sporthalle der Grundschule - vermutlich durch Steinwürfe. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Zeugenhinweise: Wer Angaben zur Sachbeschädigung machen kann, wählt bitte die Rufnummer (05231) 6090.
