POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagabend (07.09.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Pyrmonter Straße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann mit einem VW Polo gegen 22:15 Uhr in Richtung Schieder-Schwalenberg, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Möglicherweise war er mit einem Wildtier kollidiert und hatte daraufhin die Kontrolle verloren. Der Wagen wurde ins ...

