POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Firmenfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (05. - 08.09.2025) wurde ein VW Caddy aufgebrochen, der auf einem Parkplatz in der Vehrlingstraße abgestellt war. Um in den Firmenwagen zu gelangen, beschädigten die Diebe eine Scheibe und stahlen anschließend diverses Werkzeug im Wert von etwa 900 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die unter der Rufnummer (05231) 6090 Hinweise zum Diebstahl geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

