Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt.

Lippe (ots)

In der Vehrlingstraße kam es am Dienstagabend (09.09.2025) gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall eines Radfahrers. Der 18-Jährige aus Bad Salzuflen war auf seinem Fahrrad in Richtung Schloßstraße unterwegs, als er aus noch unklaren Gründen stürzte. Vermutlich geriet eine mitgeführte Luftpumpe in die Speichen vom Rad. Ein Zeuge bemerkte den Unfall und leistete Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst die Versorgung des 18-Jährigen übernahm. Nach ersten Einschätzungen des Notarztes erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um ihn in eine Klinik zu fliegen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Radfahrer inzwischen außer Lebensgefahr. Ein spezielles Verkehrsunfall-Team der Polizei Bielefeld unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Straße blieb bis etwa 20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell