Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen zwei Firmenfahrzeuge auf - Polizei bittet um Hinweise #pol-siwi

Netphen-Deuz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02.09.2025) ist es im Nauholzer Weg in Deuz zu zwei Pkw Aufbrüchen gekommen.

Zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter zu zwei dort geparkten Firmenfahrzeugen gewaltsam Zutritt. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie Arbeitsmaterialien und Baumaschinen im Gesamtwert von schätzungsweise 7500 Euro.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen sich unter der 02732/ 909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell