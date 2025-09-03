PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall sorgt für Sperrung der HTS - Drei Verletzte - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag (02.09.2025) für kurzzeitige Sperrungen auf der HTS gesorgt.

Ein 48-Jähriger war gegen 15:55 Uhr von Siegen in Richtung Kreuztal unterwegs. In einer Baustelle zwischen Buschhütten und Kreuztal kam es zu stockendem Verkehr. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den PKW eines 73-Jährigen. Eine hinter dem 48-Jährigen fahrende 21-Jährige konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr diesem ebenfalls auf.

Der 48-Jährige, eine 44-Jährige (Beifahrer der 21-Jährigen) und ein 65-Jähriger (Beifahrer des 73-Jährigen) wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Die HTS war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

