POL-PDNR: Sachbeschädigung an Buswartehaus

Herdorf (ots) - Am Mittwoch, den 09.10.2024, befuhr gegen 17:50 Uhr ein 43-jähriger Lieferwagenfahrer die Schneiderstraße in Herdorf in Richtung Struthütten. In einer Rechtskurve, bei dem H-Plus Karee, verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sprinter schleuderte schließlich gegen einen entgegenkommenden Tesla. Ein Insasse des Tesla wurde ...

mehr