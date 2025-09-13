Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: angetrunkener E-Scooter-Fahrer Worbis
Nordhausen (ots)
Am 13.09.2025 / 01:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Worbiser Franz-Weinrich-Straße den 15jährigen Führer eines E-Scooters. Bei diesem wurde Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,85 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben.
