Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vierbeiniger Fußballfan scheitert am Ordnungsdienst

Sondershausen (ots)

Nicht schlecht staunten die Ordner beim ortsansässigen Fußballverein Eintracht Sondershausen, als am heutigen Samstag kurz nach 14 Uhr Irish-Terrier-Rüde Sam durch das Haupttor auf die Sportanlage auf dem Göldner tippelte. Der offenbar fußballbegeisterte Hund hatte sich scheinbar fest vorgenommen, die spannende Partie zwischen Eintracht Sondershausen und dem SV Germania Wüstheuterode live im Stadion zu verfolgen. Da Sam aber weder Eintritt zahlen noch ein gültiges Ticket vorweisen konnte, er aber dennoch unbedingt vor Ort verweilen wollte, musste die Polizei eingeschalten werden. Diese brachte den Rüden nun nach kurzer Ermittlung zu seiner Herkunft zurück nach Hause, wo nun auch bekannt wurde, dass der aufgeweckte Terrier einen kleinen Spalt im Gartentor nutzen konnte, um sich ohne Erlaubnis seiner Halter zum Fußball zu begeben. Auch wenn Sam einen wirklich freundlichen und liebevollen Eindruck hinterließ, wurde er noch einmal durch die Beamten belehrt, beim nächsten Stadionbesuch doch bitte nur an der Leine seines Herrchens vorbeizuschauen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell