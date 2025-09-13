PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vierbeiniger Fußballfan scheitert am Ordnungsdienst

Sondershausen (ots)

Nicht schlecht staunten die Ordner beim ortsansässigen Fußballverein Eintracht Sondershausen, als am heutigen Samstag kurz nach 14 Uhr Irish-Terrier-Rüde Sam durch das Haupttor auf die Sportanlage auf dem Göldner tippelte. Der offenbar fußballbegeisterte Hund hatte sich scheinbar fest vorgenommen, die spannende Partie zwischen Eintracht Sondershausen und dem SV Germania Wüstheuterode live im Stadion zu verfolgen. Da Sam aber weder Eintritt zahlen noch ein gültiges Ticket vorweisen konnte, er aber dennoch unbedingt vor Ort verweilen wollte, musste die Polizei eingeschalten werden. Diese brachte den Rüden nun nach kurzer Ermittlung zu seiner Herkunft zurück nach Hause, wo nun auch bekannt wurde, dass der aufgeweckte Terrier einen kleinen Spalt im Gartentor nutzen konnte, um sich ohne Erlaubnis seiner Halter zum Fußball zu begeben. Auch wenn Sam einen wirklich freundlichen und liebevollen Eindruck hinterließ, wurde er noch einmal durch die Beamten belehrt, beim nächsten Stadionbesuch doch bitte nur an der Leine seines Herrchens vorbeizuschauen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 11:10

    LPI-NDH: betrunkener Radfahrer Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Am 12.09.2025 / 20:09 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Heiligenstadt / Göttinger Straße den 41jährigen Führer eines Fahrrades. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 10:34

    LPI-NDH: betrunkener Autofahrer Worbis

    Nordhausen (ots) - Am 13.09.2025 / 00:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Worbiser Franz-Weinrich-Straße den 36jährigen Führer eines schwarzen Pkw VW Polo. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 10:19

    LPI-NDH: angetrunkener E-Scooter-Fahrer Worbis

    Nordhausen (ots) - Am 13.09.2025 / 01:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Worbiser Franz-Weinrich-Straße den 15jährigen Führer eines E-Scooters. Bei diesem wurde Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,85 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren