Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Mehrere Gewaltdelikte fordern Bundespolizei Dresden über Ostern

Dresden (ots)

Das Osterwochenende war für die Bundespolizeiinspektion Dresden von einer Reihe von teils schweren Gewaltdelikten geprägt, die mehrere Einsätze erforderlich machten.

Den Auftakt bildete am Karfreitagmorgen (18.04.2025, 07:25 Uhr) ein 36-jähriger tschechischer Staatsangehöriger im Eurocity von Prag nach Dresden, der bei einer Fahrkartenkontrolle aggressiv wurde und einen Zugbegleiter tätlich angriff. Dieser blieb unverletzt und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Noch am Karfreitag kam es am Wiener Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 41-jährige deutsche Tatverdächtige mehrere Personen attackierte, indem sie einer 30-jährigen Frau gegen den Kopf schlug, einen 51-jährigen Mann trat und eine Flasche warf. Die Bundespolizei nahm die alkoholisierte Frau vorläufig fest und übergab den Fall zuständigkeitshalber an die Landespolizei Sachsen.

In der Nacht zum Ostersamstag (19.04.2025, 01:10 Uhr) schlugen zwei 18-jährige Deutsche in einer S-Bahn von Pirna in Richtung Dresden gemeinschaftlich auf mehrere Fahrgäste ein. Ein 43-jähriger Mann sowie zwei Jugendliche im Alter von 17 und 19 Jahren wurden verletzt. Die Täter flüchteten, stellten sich später jedoch wieder. Ein Geschädigter musste mit einer Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am späten Abend des Ostersamstags (19.04.2025, 23:10 Uhr) wurde die Bundespolizei zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung am Vorplatz des Hauptbahnhofs gerufen. Dort wurde ein stark blutender Mann am Boden liegend festgestellt. Zeugenaussagen zufolge handelte es sich um eine wechselseitige Körperverletzung zwischen einem 36-jährigen Deutschen und einem 26-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, wobei der Deutsche den Tunesier zuerst geschlagen haben soll. Beide Männer sind bereits polizeibekannt.

Am Ostersonntag (20.04.2025, 18:20 Uhr) betrat ein 44-jähriger Mann trotz Hausverbots einen Einkaufsmarkt im Hauptbahnhof und bespuckte einen Mitarbeiter. Ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Ostermontag (21.04.2025, 16:40 Uhr) am Bahnhof Dresden-Neustadt. Ein 63-jähriger Deutscher urinierte zunächst an die Fassade und beleidigte anschließend den Sicherheitsdienst. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, schlug einer DB-Sicherheitsmitarbeiterin ins Gesicht, biss einen Bundespolizisten in die Hand und verletzte zwei weitere Sicherheitsbedienstete. Bei der Durchsuchung wurden zudem gestohlene Schmuckgegenstände aufgefunden. Der verletzte Bundespolizist musste im Krankenhaus behandelt werden und ist vorerst dienstunfähig.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat in allen genannten Fällen Ermittlungen eingeleitet. Die hohe Anzahl und Schwere der Gewaltdelikte am Osterwochenende unterstreicht die Notwendigkeit einer konsequenten Strafverfolgung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell