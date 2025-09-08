PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nächtlicher Einbruch in Einkaufzentrum

Gelnhausen (ots)

(lei) Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei am frühen Montagmorgen nach Einbrechern, die kurz zuvor in einem Einkaufskomplex im Weißkirchenweg zugange waren. Gegen 3.15 Uhr waren die Ordnungshüter über die Auslösung eines Alarms informiert worden und umstellten daraufhin unter anderem das Objekt. Wie sich kurz darauf herausstellte, waren die Täter bereits verschwunden; von ihnen fehlt bislang jede Spur. Ganz offensichtlich hatten sie sich auf brachiale Weise vorher Zugang zu einer Apotheke verschafft, die sich in dem Einkaufsmarkt befindet, und diese durchwühlt. Darüber hinaus brachen sie auch eine Verbindungstür zu dem Einkaufsmarkt auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau entgegen (06181 100-123).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

