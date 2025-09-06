Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrradfahrendes Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Dietzenbach (ots)

Bereits am gestrigen Freitagabend kurz vor 17.00 Uhr waren Polizei- und Rettungskräfte gefragt, nachdem es im Einmündungsbereich der Darmstädter Straße/Bergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein elfjähriger Fahrradfahrer aus Dietzenbach fuhr vermutlich entlang der Darmstädter Straße, als eine 52-jährige Dietzenbacherin mit ihrem Renault Clio auf die Einmündung der Darmstädter Straße/Bergstraße zufuhr. In dem beschriebenen Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt. Es wurde in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei Dietzenbach bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06074 837 0 zu melden.

Offenbach am Main, 06.09.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

