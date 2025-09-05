Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte und Verkehrsbehinderungen bei Zusammenstoß von Auto und Linienbus

Hanau (ots)

(lei) Zwei Verletzte und erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag im Norden der Brüder-Grimm-Stadt ereignete.

Unfallort war die vielbefahrene, ampelgeregelte Kreuzung Bruchköbeler Landstraße / Maintaler Straße. Dort, so die bisherigen Erkenntnisse, war ein Linienbus gegen 12.15 Uhr aus Richtung Bruchköbel kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er im Kreuzungsbereich beider Straßen mit dem Subaru einer 79-Jährigen zusammenstieß, die von Maintal kommend nach links in Richtung Bruchköbel abbiegen wollte. Das Auto prallte demnach in die vordere Tür des Busses, wodurch die 79-Jährige unter anderem Prellungen erlitt und eine Frau in dem Bus (Fahrgast) sich offenbar eine Fraktur am Arm zuzog. Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 48-jährige Fahrer des Busses blieb wohl unverletzt.

An den zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 20.000 Euro. Insbesondere aufgrund der Größe des Busses war die Kreuzung für fast eine Stunde vollgesperrt, der Verkehrs wurde umgeleitet. Die Klärung der Verursacherfrage, sprich, wer "rot" und wer "grün" hatte, ist nun Aufgabe der Polizei. Unfallzeugen melden sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Hanau (06181 100-120).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell