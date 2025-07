POL-PDKO: Lahnstein - Gasaustritt bei Straßenarbeiten

Bendorf/Rhein (ots) - Am Montag, den 30.06.2025, gegen 14:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße 115 in 56170 Bendorf/Rhein, in Höhe des dortigen Sparparadieses, möglicherweise zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Beteiligter meldete sich im Anschluss bei der Polizeiinspektion Bendorf und gab an, beim Rangieren aus einer Parkbucht eventuell einen anderen Pkw ...

