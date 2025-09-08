Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Siebenjähriger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Neu-Isenburg / Gravenbruch (ots)

(lei) Mit schweren Verletzungen infolge eines Verkehrsunfalles ist am Sonntagnachmittag ein sieben Jahre alter Junge ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei, die zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurde, ermittelt nun den genauen Hergang und sucht Zeugen. Den ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge bog eine 37-jährige Autofahrerin gegen 16.10 Uhr von der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" zunächst in den Schönbornring ein, als das Kind dort, in Höhe der Hausnummer 7, offenbar unvermittelt die Straße mit dem Fahrrad überquerte. Die Frau konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass ihr Wagen mit dem Jungen kollidierte. Die Schönbornstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vorübergehend gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte bei der Polizei in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell