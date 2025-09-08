PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Siebenjähriger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Neu-Isenburg / Gravenbruch (ots)

(lei) Mit schweren Verletzungen infolge eines Verkehrsunfalles ist am Sonntagnachmittag ein sieben Jahre alter Junge ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei, die zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurde, ermittelt nun den genauen Hergang und sucht Zeugen. Den ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge bog eine 37-jährige Autofahrerin gegen 16.10 Uhr von der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" zunächst in den Schönbornring ein, als das Kind dort, in Höhe der Hausnummer 7, offenbar unvermittelt die Straße mit dem Fahrrad überquerte. Die Frau konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass ihr Wagen mit dem Jungen kollidierte. Die Schönbornstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vorübergehend gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte bei der Polizei in Neu-Isenburg (06102 2902-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 22:10

    POL-OF: Zeugensuche nach mutmaßlicher Detonation in Kiosk in der Frankfurter Straße

    Neu-Isenburg (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen (fg) Nachdem es in der Frankfurter Straße im Bereich der 130er-Hausnummern in einem dortigen Kiosk am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, mutmaßlich zu einer Detonation gekommen war, wurden die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 11:42

    POL-OF: Fahrradfahrendes Kind bei Verkehrsunfall verletzt

    Dietzenbach (ots) - Bereits am gestrigen Freitagabend kurz vor 17.00 Uhr waren Polizei- und Rettungskräfte gefragt, nachdem es im Einmündungsbereich der Darmstädter Straße/Bergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein elfjähriger Fahrradfahrer aus Dietzenbach fuhr vermutlich entlang der Darmstädter Straße, als eine 52-jährige Dietzenbacherin mit ihrem Renault Clio auf die Einmündung der Darmstädter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren