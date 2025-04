Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leergut aus Getränkemarkt entwendet - Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag 16.30 Uhr bis Dienstag 07.45 Uhr wiederrechtlich und unter dem Einsatz von Gewalt in Lagerräume eines Getränkemarktes Hinter der Harwand ein. Aus dem Inneren wurde in der weiteren Folge Leergut im mittleren zweistelligen Bereich entwendet.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0101693

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell