LPI-NDH: Angebranntes Essen - Sondershausen

Sondershausen

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag gegen 08.15 Uhr in der Bruno-Schönlank-Straße. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte beim Verlassen der Wohnung Essen auf dem Herd zurückgelassen, welches weiter garte und erheblichen Rauch verursachte. Alle Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus konnten dieses verlassen und blieben unverletzt. Nachdem die Küche ausreichend gelüftet wurde, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

